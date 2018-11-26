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Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

MERKEZE BAĞLI SAMANLI KÖYÜNDEKİ İKİ VİLLADA SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN GÜVENLİK EKİPLERİNCE BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

İLK VİLLANIN BAHÇESİNDEKİ KUYU İNCELEMEYE ALINDI, BAHÇEYE İTFAİYENİN SEL VE SU BASKINLARINA MÜDAHALE ARACI GETİRİLDİ VE SU BOŞALTMA İŞLEMİ BAŞLATILDI

 İKİ VİLLANIN SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI İKİ AYRI İŞ ADAMINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ DETAYLAR EKLENDİ

Türkiye’de Yalova'nın Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışması tamamlandı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. 

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı. 

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi. 

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi. 

İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti ve su boşaltma işlemi başlatıldı. 

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Delil çalışması gerçekleştiren ekipler, iki villanın çevresinde de inceleme yaptı. İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi. 

İki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptığı ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti.

Ekipler, arama çalışmalarını 18.00'de tamamlayarak villadan ayrıldı. 

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 26.11.2018 22:47
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