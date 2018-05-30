Kars'lılar istanbul'da iftar'da buluştular

KARS SELİM YAYLACIK KÖYÜ DERNEĞİNİN 1.GELENEKSEL İFTAR DAVETİ Kars Selim İlçesi Yaylacık Köyü Derneği, Onursal Başkanı Celal KAHRAMAN’ın katkılarıyla İstanbul'da Kars Selim İlçesine bağlı Yaylacık köylüleri ve İstanbul’daki hemşerilerine Ümraniye Tepeüstü Fevzi Hoca Restaurant da muhteşem bir iftar yemeği düzenledi.

İstanbul'da bulunan Kars'lıların yoğun ilgisine mazhar olan İşadamı Celal KAHRAMAN 'ın iftar davetine cemiyet , iş adamları ve siyasetin üst düzeyde katılması ve diğer illerden katılımlar olmuştur. İftar yemeği verildikten sonra kürsüye sırasıyla çıkan davetliler konuşmalarını yaptılar.Davete katılım sağladıkları için kendilerine dernek tarafından plaketler verildi.

Özellikle Ankara'dan gelen Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Faik Ece ; kürsüde konuşmalarına söyle başladı . Çok saygıdeğer büyüğüm her zaman saygı duyduğum Onursal Başkanım Sayın Celal KAHRAMAN Beyefendiye başta olmak üzere Sayın Milletvekilleri,Belediye Başkanları ve çok değerli Dernek Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri; çok sevdiğim önem verdiğim köylülerim, büyüklerim; hepinizi saygı, sevgi ve hürmet ile selamlıyorum.. Böyle bir gecede olmak benim için bir gururdur ve onurdur ;başta bizleri bir arada toplayan büyüklerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ki bizi bir arada yıllar sonra toplayıp böyle bir organizasyon düzenledikleri için anlamlı gecede hepimizin bir arada olması gerçekten beni duygulandırdı. Yıllar sonra özlediğim ve özlemini çektiğim dostlarımla bir arada olmak beni bahtiyar etti.

İnşallah Kars Selim Yaylacık Köyü Derneğimize ait organizsayonlarımız devam edecektir . Ece ; inşallah bundan sonra hep beraber olacağız. Hepinizi bir kez daha selamlıyorum.Allah'a emanet olun dedi . Ak Parti Kars Milletvekili 24. Dönem Milletvekili Profesör Doktor Yunus Kılıç'ın da kürsüye çıkarak sözlerine şu şekilde başladı. Bugün birlik ve beraberliğe çağrı yaparak herkesin bir arada olması beni bir hayli duygulandırdı ve onurlandırdı.Tüm hemşirelerimizin bir arada olması gurur verici. Kars Derneği Yönetim Kuruluna , Onursal Başkanı Celal Karaman'a organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akka Holding yönetim kurulu başkanı Selim Yaylacık Köyü Derneği'nin Onursal Başkanı Celal KAHRAMAN bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan KAHRAMAN ;her vakit hemşerilerimin yanındayım, her zaman hemşerilerimin peşindeyim dedi. KAHRAMAN; özellikle hemşerilerim ve köylülerimden vazgeçmeyeceğini ve bu dünyada ki vazgeçilmezlerinden olduğunu belirterek hemşehrilerim gerçekten benim için çok önemli ; onlarla olmak bana güç veriyor, onlarla olmak huzur veriyor.

Ankara'dan ,başka şehirlerden geceye katılım sağlayan tüm köylülerim ve akrabalarıma şükranlarımı sunuyorum ; diyerek sözlerini tamamladı. Kürsüye davet edilen Kars Selim AK Parti Belediye Başkanı Coşkun ALTUN'da konuşmasında birlik ve beraberliğe değindi. Davete katılım sağlayan Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus KILIÇ, Beykoz Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK, Kars Selim AK Parti Belediye Başkanı Coşkun ALTUN, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Faik Ece , Kars Selim Yaylacık Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahim VURAL , Sönmez MAHİR, Osman KOÇ, Suat YILMAZ, Erkan ECE, Bülent KAHRAMAN, Erdi AKTAŞ katkılarıyla ve daha birçok ismini sayamadığımız siyasetçiler, iş adamları ve bürokratlar katılarak bir araya geldiler, iftar sonrası topluca kılınan Teravih namazından sonra geç saatlere kadar hasret gidererek hasbihal ettiler.

HABER FİLİZ KOÇ