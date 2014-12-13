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Karnından 10 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı

Türkiye’de, Erzincan'da, 60 yaşındaki bir erkek hastanın karnında bulunan, 10 kilogram ağırlığında, basketbol topu büyüklüğündeki yağ dokusu tümörü ameliyatla alındı.

Karnından 10 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı

Türkiye’de, Erzincan'da, 60 yaşındaki bir erkek hastanın karnında bulunan, 10 kilogram ağırlığında, basketbol topu büyüklüğündeki yağ dokusu tümörü ameliyatla alındı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 15:53
Karnından 10 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı
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 Türkiye’de, Erzincan'da, 60 yaşındaki bir erkek hastanın karnında bulunan, 10 kilogram ağırlığında, basketbol topu büyüklüğündeki yağ dokusu tümörü ameliyatla alındı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hasta, karnındaki şişkinlik nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tomografi ve MR çekimleri sonucu bu kişinin karnında basketbol topu büyüklüğünde kitle olduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzmanları Yrd. Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Yılmaz'ın bulunduğu 8 kişilik ekip, ameliyata alınan hastanın karnından 10 kilogramlık yağ dokusu tümörü çıkardı.

Demiryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitlenin 45x30 santimetrelik olduğunu bildirdi.

Ameliyatın yaklaşık 8 saat sürdüğünü anlatan Demiryılmaz, "Hastamızı bir hafta hastanemizde yatırdıktan sonra taburcu ettik. Bunlar çok sık rastlanan tümörler değildir. Hem bu çaplarda olması hem de çıkarılabilecek durumda olması çok nadir karşılaşılan bir durum" diye konuştu.

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