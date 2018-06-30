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Karın ağrısı ile acile gitti, doktorlar şoke oldu

Balıkesir'de karın ağrısı ile acile gelen hastanın durumu doktorları şaşkına çevirdi. Dünya literatüründe çok az görülen bir durumla karşılaşan doktorlar uyguladıkları operasyonla hastayı sağlığına kavuşturdu.

Karın ağrısı ile acile gitti, doktorlar şoke oldu

Balıkesir'de karın ağrısı ile acile gelen hastanın durumu doktorları şaşkına çevirdi. Dünya literatüründe çok az görülen bir durumla karşılaşan doktorlar uyguladıkları operasyonla hastayı sağlığına kavuşturdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:09
Karın ağrısı ile acile gitti, doktorlar şoke oldu

Karın ağrısı şikayeti ile Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Nevin Durak'ın (43)yapılan muayene ve tetkiklerinde durumunun dünya tıp literatüründe çok az rastlanan bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Ultrasonografisi çekilen Durak’ın vücudundaki bütün organların yerinin ters olduğu saptandı. Hastanedeki doktorları oldukça şaşırtan ve nadir görülen bir duruma sahip olan Durak’a safra yolundaki taş nedeniyle sarılık ve safra kesesi iltihabı teşhisi kondu.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, hastaya teşhisin konulması ardından yapılan işlemleri anlattı. Şenveli “Hastamıza ilk önce 45 dakikalık bir sürede Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) adı verilen yöntemle safra kanalının temizlenmesi işlemi yapıldı. Ertesi gün hastaya stent takıldıktan sonra yine 45 dakikalık bir sürede laparoskopik yani kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yaptık. Her iki işlemde anatomik farklılıklar nedeniyle yüksek deneyim gerektirmekteydi. Güney Marmara bölgesinde ERCP ve laparoskopik cerrahi işlemleri hastanemizde başarıyla yapılıyor. Kapalı cerrahi yöntemle şu anda hastanemizde mide fıtığı, kasık fıtığı, kalın bağırsak kanseri cerrahisi gibi birçok ameliyat başarıyla gerçekleştiriliyor. ERCP işlemleri aktif halde Balıkesir genelinde sadece hastanemizde yapılıyor. Hastamızı başarıyla ameliyatlarını tamamlayarak taburcu edilebilecek seviyeye getirdik” dedi.  ERCP ekibi Türkiye’nin sayılı hastanelerinde eğitim aldı

Bandırma Devlet Hastanesindeki başarılı ameliyatı gerçekleştiren ekibin doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alparslan Fedai Çalta, tıp literatüründe oldukça nadir görülen bu vakayı şu sözlerle anlattı:

“Hastamızın mevcut durumu nadir rastlanıyor. Organların hepsi olması gereken yerlerinin tersinde. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kanalında taş olduğunu tespit ettik. ERCP işlemi yapılması gerekiyordu. Normalde ERCP teknik olarak zor bir işlem. Biz bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Safra kesesine stent yerleştirdik. Bu işlemler rutinde yapılmayan işlemler. Daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Sarı, hastamızın ameliyatını gerçekleştirdi. Hastanın tüm organları terste olduğu için tüm işlemleri tersten yapmak zorunda kaldık.”

Karın ağrısı ile acil servise müracaat edince hem organlarının ters yerlerde olduğunu öğrenen fakat başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşan 43 yaşındaki hasta Nevin Durak ise ” Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler benimle. Ameliyattan çok korkmuştum ama korktuğum kadar değilmiş” şeklinde konuştu. 

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