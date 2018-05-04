Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Kardeşiyle birlikte evde oturuyordu!

Bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Ailesi hastaneye götürdü.

Kardeşiyle birlikte evde oturuyordu!

Bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Ailesi hastaneye götürdü.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:23
Kardeşiyle birlikte evde oturuyordu!

İzmir'in Tire ilçesinde, 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası son gittiği hastanede teşhis edilen 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak ameliyata alındı.  Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.

Tire'de yaşayan Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce ağabeyi Abdülkadir Albayrak ve ablası Gülşen Albayrak ile evde oynarken bir oyuncak parçasını ağzına atıp, yuttu. Bir süre sonra nefes almakta zorlanan minik Abdülvahap'ın oyuncak parçası yuttuğundan habersiz olan ailesi durumdan şüphelenip, kendisini Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki doktorların ilk müdahalesinin ardından daha detaylı bir kontrol için o dönemde 6 aylık olan bebeğin, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ancak, burada da yapılan tahlil, tetkik ve çekilen röntgenlere rağmen tam bir teşhis konulamadı. Albayrak çifti, çaresiz bir şekilde nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını başka hastanelere de götürdü. Ancak, hastane hastane dolaştırılan minik Abdülvahap'ın yuttuğu oyuncak parçası bir türlü fark edilmedi.

Büyük üzüntü yaşayan Albayrak çifti, 6 ay sonra bir kez daha çocuklarını Ege Üniversitesi'ne götürdü. Burada Prof. Dr. Figen Gülen tarafından yapılan muayenede bu defa yuttuğu oyuncak parçası fark edilen Abdülvahap Albayrak, ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu...
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu...
Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...
Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapısına operasyon...
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapısına operasyon...
Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası...
Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası...
 Büyük deprem geliyor!
 Büyük deprem geliyor!
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce...
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce...
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...
 Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!
 Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!
‘Kendine güvenen yarışta yer alabilir’
‘Kendine güvenen yarışta yer alabilir’

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim