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Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 33. heyecanı Kardemir Karabükspor Fenerbahçe maçı ile noktalandı.

Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 33. heyecanı Kardemir Karabükspor Fenerbahçe maçı ile noktalandı.

15 Mayıs 2018 Salı 00:26
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 33. heyecanı Kardemir Karabükspor Fenerbahçe maçı ile noktalandı. Galatasaray'ı genel averajda yakalamak isteyen Kanarya, 7-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye yenilirse, Fenerbahçe'nin evinde konuğu Atiker Konyaspor'u yenmesi sarı-lacivertlilere şampiyonluğu getirecek.

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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'u 7-0 mağlup etti ve puanını 69 yaparak lider Galatasaray'ı takibe devam etti.

Fenerbahçe aynı zamanda Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in 5-0, Galatasaray'ın ise 7-0 mağlup ettiği Karabükspor karşısında farklı kazanarak averajını da düzeltti ve ikili averajda eşit olduğu Galatasaray'ı genel averajda geçme şansı yakaladı.

Galatasaray son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilirse, Fenerbahçe'nin konuğu Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi sarı-lacivertlilere şampiyonluğu getirecek. İstediği sonucu almayı başaran Fenerbahçe'nin rakibini gol yağmuruna tuttuğu maçta goller Anton Kravchenko (2 kk), Fernandao (20 ve 29), Aatif Chahechouhe (38), Roberto Soldado (47) ve Nabil Dirar'dan (77), Vincent Janssen (90+5) geldi.

Üst üste 7. kez üç puana uzanan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 7 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporFenerbahçe
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