Karatay: 'Ekmek Tüketmeyin, Hastalık Riski Azalsın'

"EKMEK YEDİĞİNİZ ZAMAN SAĞLADIĞI ENERJİ SAMAN ALEVİNİN VERDİĞİ ENERJİ GİBİDİR. ÇOK ÇABUK SÖNER VE ÇOK ÇABUK ACIKIRSINIZ. ONUN İÇİN 'BEN DOYAMIYORUM' YA DA 'BEN EKMEK YEMEDEN DURAMIYORUM' OLUYORSUNUZ"

"BÜTÜN UNLU GIDALAR KAN ŞEKERİ OLARAK VÜCUTTA MÜDAHALE GÖRÜR, KARACİĞERİNİZİ YAĞLANDIRIR VE HASTALIKLARIN TEMELİ ATILIR. SİZ SANMAYIN Kİ KEPEK EKMEĞİ AYRI, BUĞDAY EKMEĞİ AYRI. VÜCUT BUNLARI ŞEKER OLARAK ALGILIYOR, BİZİM ALGILAMAMIZ ÖNEMLİ DEĞİL"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek tüketiminin terk edilmesi halinde pek çok hastalık riskinin azalacağını öne sürdü.

Karatay, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Karatay, katıldığı söyleşinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini ileri sürdü.

Balın sıvı şeker olduğunu iddia eden Karatay, "Yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon hastasıysanız ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak, enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler" dedi.

Sık sık yemek tüketilmesi halinde çok çabuk acıkıldığına dikkati çeken Karatay, şöyle devam etti:

"Ekmek yersek acıkırız. Bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji, kömür enerjisine benzer ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerji gibidir. Çok çabuk söner ve çok çabuk acıkırsınız. Onun için 'Ben doyamıyorum' ya da 'Ben ekmek yemeden duramıyorum' oluyorsunuz. Bilin ki ekmeğin içindeki lektin (bitkisel kökenli protein) beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısınız."

"EKMEK TÜKETİMİ AZALTILIRSA HASTALIK RİSKİ DE AZALIR"

Karatay, ekmek tüketiminin azaltılması halinde birçok hastalık riskinin de azalacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün unlu gıdalar kan şekeri olarak vücutta müdahale görür, karaciğerinizi yağlandırır ve hastalıkların temeli atılır. Siz sanmayın ki kepek ekmeği ayrı, buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor, bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Neden? Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz, en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Altında da çok aşırı tükettiğimiz ekmekler, şekerler ve gazlı içecekler olduğu biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanser değil, bütün hastalıklar, kalp krizi, şeker hastalığı, özellikle kanser azalır."

“PAKETE GİRMİŞ GIDALARDAN, ŞEKER VE GAZLI İÇECEKLERDEN UZUN DURUN”

Pakete girmiş gıdalardan da uzak durulması gerektiğini anlatan Karatay, bu yiyeceklerin vücutta şeker ve trans yağı yükselttiği, kanseri başlattığını söyledi.

Bütün gelişmiş ülkelerin buna karşı tedbir aldığını dile getiren Karatay, "2014'de İsveç Sağlık Bakanı halkına, 'Artık yağ yemeyin demeyeceğim. Yağ faydalıdır. Şeker yemeyeceksiniz' diye öneride bulundu. Dünya Sağlık Örgütü geçen ekim ayında bütün ülkelerde şekere karşı savaş açtı. Kendi binalarına da şekerli ve gazlı içecek sokmamaya başladı. Meyve suları da dahil, tüm gazlı içeceklerin özellikle çocuklardan uzak tutulması gerekir" açıklamasında bulundu.