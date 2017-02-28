Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Şubat 2017 Salı 12:33

Karargah Rahatsız

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesindeki "Karargâh rahatsız" başlıklı habere ilişkin açıklamasında, kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde iddia ve iftiralarla gündemin bulandırılmaya çalışıldığını belirterek, bu çabaların esefle karşılandığı belirtti.

Karargah Rahatsız
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesindeki "Karargâh rahatsız" başlıklı habere ilişkin açıklamasında, kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde iddia ve iftiralarla gündemin bulandırılmaya çalışıldığını belirterek, bu çabaların esefle karşılandığı belirtti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmaya, ülkenin ve milletin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığının üzüntüyle müşahede edildiği bildirildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialarla ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede" bulunulduğu, bunun da 25 Şubat'ta yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız', 'Karargâh’ta Rahatsızlık', 'Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan sert tepki! Erdoğan'dan sert tepki!
Bahçeli'den Yunanistan'a Sert Tepki Bahçeli'den Yunanistan'a Sert Tepki
10 Yıldır Aranan PKK'lı Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı 10 Yıldır Aranan PKK'lı Kahvede Oyun Oynarken...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Yargılandığı Davada Beraat Etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu...
Açıköğretimde Yabancı Dilde Eğitim Başlıyor Açıköğretimde Yabancı Dilde Eğitim Başlıyor
"Reis" Filminin Galası Yapıldı "Reis" Filminin Galası Yapıldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Erdoğan'dan sert tepki!
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, &#34;Karargâh rahatsız&#34; haberine ilişkin, &#34;Ön...

Haberi Oku