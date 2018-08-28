Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, sözde lider kadroları etkisiz hale getiren Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesi"ndeki "kırmızı kategori"de başına 4 milyon lira ödül konulan "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti.

Örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndaki sözde lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında görüntülenen timler, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

Son teknolojik silahlar kullanılıyor

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kürtün İlçe Jandarma Komando timleri, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor.

Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı Ejder kullanan askerler dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor.

Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor.

Bölge halkından destek

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlar da destek veriyor.

Daha önce operasyondan dönen birlikleri ilçe girişinde Türk bayrakları ile karşılayan vatandaşlar, kırsaldaki operasyonlarda askere ikramlarda bulunuyor. Kürtün ilçesinde operasyondan dönen Jandarma Komando timlerinin yoluna çıkan 3 çocuk, askerlere su ve ayran verdi.

Köy yolunda önde dedektörlü ekip, arkada ise silahlı zırhlı araç Ejder eşliğinde yürüyen askerler, çocukların ikramlarını içti, başlarını okşayarak teşekkür etti.

Çocuklar, "Askerler sıcak havada susamıştır diye düşündük. Annem ayran hazırladı. Onlara su ve ayran ikram ettik. Onlar vatanımızı koruyor. Askerimizi çok seviyoruz" dedi.

Terör örgütü bölgeden kaçıyor

Doğu Karadeniz bölgesindeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlarda, sözde lider kadroları öldürülen örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü.

Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçmaya başladı.

Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdüreceğini belirtti. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayılarının artırılacağı da öğrenildi.