banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93867
ALTIN
242.135
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0661
EURO
7.3580
THY'DEN KKTC'DE SEFER İPTALİ
Son Dakika
Uçak seferleri iptal edildi...
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ.
Son Dakika
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI
Ercan'daki eylem yasaklandı!
Hükümet istifa sesleri yükseldi...
Rezaletin son perdesi!
Son Dakika
Pes artık dedirten görüntü!
banner282
Flaş Haber
THY'DEN KKTC'DE SEFER İPTALİ
Kapat

Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, sözde lider kadroları etkisiz hale getiren Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, sözde lider kadroları etkisiz hale getiren Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

28 Ağustos 2018 Salı 20:33
Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, sözde lider kadroları etkisiz hale getiren Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesi"ndeki "kırmızı kategori"de başına 4 milyon lira ödül konulan "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti.

Örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndaki sözde lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında görüntülenen timler, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

Son teknolojik silahlar kullanılıyor

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kürtün İlçe Jandarma Komando timleri, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor.

Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı Ejder kullanan askerler dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor.

Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor.

Bölge halkından destek

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlar da destek veriyor.

Daha önce operasyondan dönen birlikleri ilçe girişinde Türk bayrakları ile karşılayan vatandaşlar, kırsaldaki operasyonlarda askere ikramlarda bulunuyor. Kürtün ilçesinde operasyondan dönen Jandarma Komando timlerinin yoluna çıkan 3 çocuk, askerlere su ve ayran verdi.

Köy yolunda önde dedektörlü ekip, arkada ise silahlı zırhlı araç Ejder eşliğinde yürüyen askerler, çocukların ikramlarını içti, başlarını okşayarak teşekkür etti.

Çocuklar, "Askerler sıcak havada susamıştır diye düşündük. Annem ayran hazırladı. Onlara su ve ayran ikram ettik. Onlar vatanımızı koruyor. Askerimizi çok seviyoruz" dedi.

Terör örgütü bölgeden kaçıyor

Doğu Karadeniz bölgesindeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlarda, sözde lider kadroları öldürülen örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü.

Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçmaya başladı.

Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdüreceğini belirtti. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayılarının artırılacağı da öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehirsporlu oyuncular antrenmana çıkmadı
Eskişehirsporlu oyuncular antrenmana çıkmadı
Samsun’da polis müdürü makam odasında intihar etti
Samsun’da polis müdürü makam odasında intihar etti
Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına tepki
Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına tepki
TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir
TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir
Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı
Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Uzman Erbaş Çatışmada Ağır Yaralandı!
Uzman Erbaş Çatışmada Ağır Yaralandı!
Türkakım'da Rekor Hız
Türkakım'da Rekor Hız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 cevabı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 cevabı
İtfaiye Faciayı Önledi!
İtfaiye Faciayı Önledi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim