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Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

12 Haziran 2018 Salı 08:41
Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

ORGENERAL AKAR, IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL, SİNCAR, HAKURK VE AVAŞİN-BASYAN'A YÖNELİK HAVA HAREKATLARINI BİRLEŞTİRİLMİŞ HAREKAT MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip etti. Akar: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır” dedi.

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Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 12.06.2018 11:54
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