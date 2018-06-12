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Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

12 Haziran 2018 Salı 12:44
Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedefleri TSK tarafından vuruldu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır."

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