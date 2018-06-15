Kandil'de 26 terörist öldürüldü

Kandil’e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK/KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör operasyonları hakkında bilgi verildi.





Açıklamada, 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerinehazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.Öte yandan, 13 Haziran'daTunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör arananlar gri listede yer alan Ferhatkod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.