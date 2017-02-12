Kan Donduran vasiyet!



Ortaköy’de bulunan eğlence merkezi Reina’ya terör saldırısı düzenleyen terörist Abdülkadir Masharipov , İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgusunun ardından tutuklandıTeröristlerin şifrelerini kendisinin verdiği mail adresinde yapılan incelemelerde ise bir veda videosu bulundu. Videoda teröristin intihar saldırısı yapacağını anlattığı, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını tavsiye ettiği belirtildi. Söz konusu veda videosunun ise saldırganın eşi tarafından çekildiği belirtildi.1 Ocak 2017 günü yeni yılın ilk saatlerinde Reina’da katliam yapan DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov 39 kişiyi katletmişti. Saldırının ardından kayıplara karışan Masharipov 16 Ocak’ta Esenyurt’ta saklandığı bir örgüt evinde polis tarafından yakalandı. Yakalandığı günden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması devam eden Masharipov’un OHAL kapsamında uzatılan 30 günlük gözaltı süresi önümüzdeki Perşembe günü doluyordu. Ancak saldırgan dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Masharipov savcının karşısına çıktı. Masharipov ifadesi sonrası ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme’, ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması’ suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırganın kimlik tespiti yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.2011’DE RUSYA’DA DEAŞ’A KATILDISaldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında hakimliğe gönderilen tutuklamaya sevk yazısında detaylı bilgiler yer aldı. Sevk yazısında Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın 2011 yılında Rusya’da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı belirtildi.PAKİSTAN’DA EĞİTİM ALDISaldırganın Afganistan’da bulunan cihadçı gruplara katılmak için karısı ile birlikte önce İran’a buradan da Afganistan’a geçtikleri anlatılan sevk yazısında, “İslami Cicad İttihadı grubuna katılmış, burada sini, siyasi ve silahlı eğitim almış, Pakistan devleti sınırları yakınında Pakistan askerlerine karşı yapılan terörist saldırı ve çatışmalara katılmıştır” denildi.SURİYE’YE GİDEMEYİNCE TÜRKİYE’YE GELDİ2014 yılında DEAŞ terör örgütüne katıldığı belirtilen Masharipov’un, 2014’ün son aylarında Suriye’ye gidebilmek için karısı ile birlikte yasadışı yollarla İran’a geldiği ve 1 sene burada beklediği belirtildi. Suriye’ye geçemeyince karısı ve bir grup ile birlikte 2016 yılı Ocak ayında Türkiye’ye gelen saldırganın önce Van’a buradan da İstanbul’a geldiği ifade edildi.OĞLU OLDUKTAN SONRA KOD İSMİ DEĞİŞTİSaldırgan Masharipov’un örgütte önce “Abdul Kaviy” kod ismini aldığı ancak oğlu doğduktan sonra “Ebu Muhammed” kod ismini kullanmaya başladığı da sevk yazısında anlatıldı.SALDIRININ TALİMATI 25 ARALIK’TAYazıda saldırganın yılbaşı gecesi yapılacak saldırı talimatının 25 Aralık 2016 tarihinde telegramdan üzerinden, Abu Şüheda isimli Suriye’de bulunan bir militandan aldığı belirtildi.“AİLENE BAKACAĞIZ” SES KAYDIMasharipov’un yakalandığı evde yapılan aramalarda Ebu Cihad kod adlı bir teröriste ait ses kaydı olduğu anlatılan sevk yazısında, “Masharipov’un ailesine DEAŞ terör örgütünün sahip çıkacağı, bu konuda bir endişesi olmaması gerektiği, eylemden önce kendisi gibi başka bir eylem yapacak kardeşi ile de görüşeceğine dair Ebu Cihad’ın sesli anlatımlarının bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.VEDA VİDEOSUNDA OĞLUNA SEN DE İNTİHAR EYLEMİ YAP TAVSİYESİTeröristin şifrelerini kendisinin verdiği mail adresinde yapılan incelemelerde ise bir veda videosuna rastlanıldığı belirtildi. Videoda saldırganın intihar saldırısı yapacağını anlattığı, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını tavsiye ettiği belirtildi. Söz konusu veda videosunun ise saldırganın eşi tarafından çekildiği belirtildi.29 Aralık günü sadece gözleri açık olacak şekilde maskeli ve bereli siyah giyinmiş Kafkas kökenli olan ancak açık kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırganın kaldığı eve bir çanta içinde, AK-47 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör ve 3 adet el bombası olduğunu söylediği gerçekte flash bang getirildiği anlatıldı.CUMHURİYET GAZETESİ DE HEDEFTİSaldırgana hedef olarak iki adet fotoğraf gönderildiği anlatılan yazıda, bunlardan birinin Cumhuriyet Gazetesi’nin adresi diğerinin ise Reina’nın olduğu belirtildi. Ancak yılbaşı gecesi Ebu Cihad isimli terör örgütü tarafından yılbaşı gecesi gazetenin kapalı olabileceğini söylemesi üzerine Reina’nın hedef olarak seçildiği anlatıldı.REİNA’NIN ETRAFINDA POLİS GÖRMEYİNCE KARAR VERMİŞSevk yazısında Masharipov’un Reina’ya taksi ile geldiği ve 5 dakika kadar çevrede keşif ve gözlem yaptığı belirtilirken, “Kendi beyanına göre Reina’nın önünde ve çevresinde polis ekipleri görmemesi üzerine eylemi gerçekleştirmeye karar vermiştir” denildi. Saldırganın keşif yaptıktan sonra Zeytinburnu ilçesine giderek Ebu Nur kod isimli şahıstan silah ve mühimmatları aldığı belirtilen yazıda, “Kendi beyanına göre helalleşip vedalaşmıştır” denildi.“POLİS MEMURU BANA ATEŞ ETTİĞİ İÇİN VURDUM”Yazıda kapının önünde şehit olan polis memuru Burak Yıldız’ın da görevli olmadığı halde orada bulunduğu belirtilen yazıda, “Isınmak için ya da başka nedenle bulunan o çevrede görevli Burak Yıldız ile Reina’nın özel güvenlik görevlisini otomatik tüfekle ateş ederek vurmuş” denildi. Ayrıca Masharipov’un savcılıkta verdiği ifadede polis memurunu kendisine tabanca ile birden fazla ateş etmesi nedeniyle vurmak zorunda kaldığını söylediği anlatıldı.POLİS MEMURU SİLAHINI KULLANAMAMIŞAncak sevk yazısında şehit polis memuru Burak Yıldız’ın belindeki silahı kullanamadan saldırgan tarafından şehit edildiği ve bunun güvenlik kameraları tarafından çekildiği belirtildi. Reina’nın içindeki güvenlik kameralarının dökümünün de yapıldığı sevk yazısında saldırganın mermileri ve bomba sandığı Flash Bangller bittiğinde montunu ve beresini çıkararak son flash bangin pimini çekerek yüzüne doğru tutarak elinde patlattığı anlatıldı.CESEDİM TEŞHİS EDİLMEMESİ İÇİN YÜZÜME YAKIN PATLATTIMİfadesinde bunu neden yaptığı sorulan Masharipov’un, flash bangi bomba sandığı için son bombayı intihar eylemi için sakladığını cesedinin teşhis edilememesi için de yüzüne yakın bir yerde patlattığı söylediği sevk yazısında yer aldı. Sevk yazısında saldırganın Reina’dan kaçmaya çalışken 2 defa polis tarafından durdurulduğu ancak yaralı olduğu için bırakıldığı anlatıldı.