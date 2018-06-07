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Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" dedi.

Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:17
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak!

Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

"Kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da yatacak"

Kamu görevlileri maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Bakan Ağbal, Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini hatırlatarak, ödemelerin bayram öncesinde yapılacağını söyledi. 

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"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

"Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayramdan önce maaşlarını almış olacak"

Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, bakanlık olarak konuyu takip ettiklerini vurguladı. 

"Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." 

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