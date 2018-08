“Kalp Hastaları, Bayramda Da Diyetlerini ihmal Etmemeli“

DOÇ. DR. BİROL ÖZKAN: "KALP DAMAR HASTALIĞI, KALP YETERSİZLİĞİ YA DA HİPERTANSİYONU OLAN KALP HASTALARI, DİYETLERİNİ İHMAL ETMEMELİDİR. KURBAN BAYRAMI'NDA DİYETLERİNE DİKKAT ETMEDİKLERİ TAKDİRDE, CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİRLER"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birol Özkan, kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ya da hipertansiyonu olan hastaların Kurban Bayramı'nda diyetlerine dikkat etmedikleri takdirde ciddi sağlık sorunları yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ya da hipertansiyonu olan hastaların, bayram süresince diyetlerine uymaları gerektiğini belirterek, özellikle aşırı tatlı ve tuz tüketiminden uzak durulmasını tavsiye etti.

Kalp damar hastalığı olan bireylere, dengeli beslenme şeklinin önerildiğini aktaran Özkan, "Kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ya da hipertansiyonu olan kalp hastaları, diyetlerini ihmal etmemelidir. Kurban Bayramı'nda diyetlerine dikkat etmedikleri takdirde ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler. Beslenme ile ilgili bazı noktaları göz önüne alarak Kurban Bayramı'nda et tüketebilir ve bayramı herhangi bir tatsızlık yaşamadan geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

"TAZE KESİLMİŞ ETİN SİNDİRİMİ ÇOK ZORDUR"

Özkan, kırmızı etin yağ, protein, B12, demir, Koenzim Q-10 ve karnitin gibi önemli yapı taşlarını içerdiğinden dengeli beslenme için gerekli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kırmızı etin içerdiği protein, hayvansal proteinlerin en değerlisidir, bitkisel proteinlerde bulunmayan aminoasitleri de içerir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kalp damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasının gerekliliğidir. Bu nedenle yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Bunların yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da taze kesilen etlerin hemen tüketilmemesidir. Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir."

Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ya da hipertansiyonu olan hastaların bayram süresince ağır yemeklerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Çünkü bir öğün ağır yemek bile kalp damar sağlığımıza zararlı olabilir. Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ve yine kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır." değerlendirmesini yaptı.

"FAZLA TUZ, BEYİN KANAMASI, FELÇ VE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Doç. Dr. Özkan, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimiyle birlikte tuz kullanımının da arttığını anlatarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike oluşturduğuna işaret etti.

Kalp rahatsızlığı bulunan hastaların et yemeklerinin yanında sebze ve salata gibi bitkisel gıdaları ihmal etmemesi tavsiyesinde bulunan Özkan, kalp damar hastaları ile şeker hastalarının bayram ziyaretleri sırasında sunulan ikramlardan da uzak durması ve aşırıya kaçmaması gerektiğini aktardı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi nedeniyle uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemleri ile karşılaşabilmektedir. Bu tür içeceklerin tüketilen miktarlarına dikkat edilmelidir. Bayram süresince yenilen besinlerin sindirimini kolaylaştırmak için daha fazla hareket edilmeli, mümkünse bol yüzerek spor yapılmalıdır. Tabii ki hastalarımız tüm bu önerileri dikkate alırken unutmamaları gereken bir nokta, kurban vazifelerini yerine getirirken aşırı efor gerektiren işlerden uzak durmaları gerekliliğidir."