Kalp-Damar Hastalıklarına Yakalanma Riskini Azaltmak Mümkün

UZMANLAR, SAĞLIKSIZ BESLENME, HAREKETSİZLİK, TÜTÜN KULLANIMI VE TANSİYON GİBİ TEMEL RİSK FAKTÖRLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASIYLA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİNİN AZALTABİLECEĞİNİ BELİRTTİ



CAN: "ETNİK KÖKEN VE YAŞ MODİFİYE EDİLEMEZ VE DEĞİŞTİRİLEMEZ. ANCAK TEDAVİ EDİLEBİLİR VEYA DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ, TÜTÜN VE ALKOL KULLANIMI, YÜKSEK TANSİYON, KOLESTEROL, DİYABET, EGZERSİZ VE DİYETTİR. TANSİYON ALGILANIRSA VE KONTROL ALTINDA TUTULURSA, HİPERTANSİYON ÖNLENEBİLİR VE BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLEBİLİR"



OLCAY: "SAĞLIKLI BİR DİYET KALP DAMAR HASTALIĞINA KARŞI EN ETKİLİ SİLAHTIR. KALP DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI BİR DİYETLE BESLENİLDİĞİNDE ÖMÜR BOYU İYİ HİSSETME VE SAĞLIKLI KALMA ŞANSI ARTMAKTADIR"



Uzmanlar, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, tütün kullanımı ve tansiyon gibi temel risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kardiyovasküler hastalık riskinin azaltabileceğini bildirdi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Mayıs Ek Binası Kardiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can, diyet, fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve tansiyon gibi temel risk faktörlerini kontrol etmenin, bireyin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabildiğini söyledi.



Can, kardiyovasküler hastalıkların bugün dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu ifade ederek, Türkiye'de, TÜİK verilerine göre, dolaşım sistemi hastalıklarına yakalanan hastalarda mortalite oranının, kalp hastaları ve serebrovasküler hastalıklar arasında en yüksek olduğunu aktardı.

Ayrıca, 75 ila 84 yaş arasındaki hastalarda dolaşım sistemi hastalıklarının, 65-74 yaş arasındaki hastalarda ise kanser ve ilgili hastalıkların yaygın şekilde görüldüğüne işaret eden Can, dolaşım sistemi hastalıklarının önlenmesi için sigarayı bırakmanın, alkol tüketimini azaltmanın, daha fazla fiziksel aktivite yapmanın, daha fazla meyve ve sebze tüketmenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.



Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can, kardiyovasküler hastalıkların hızındaki artışın ülkedeki hızlı yaşlanan nüfusa bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yaşlı nüfusunun oranı, son 5 yıl içinde yüzde 17,1 arttıktan sonra 2016 itibarıyla 6,6 milyon kişiye ulaştı. Rakamlar, gittikçe daha fazla kişinin yerleşik bir yaşam tarzı izlediğini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, bu olguyla mücadele etmek, halkı sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınmaya ve daha sağlıklı gıdalara ve rutin egzersizlere yöneltmeye teşvik etmeyi amaçlıyor." diye konuştu.



Kardiyovasküler hastalar bakımından değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri olduğunu anlatan Can, şu bilgileri verdi:



"Etnik köken ve yaş modifiye edilemez ve değiştirilemez. Ancak tedavi edilebilir veya değiştirilebilir risk faktörleri, tütün, alkol kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, egzersiz ve diyettir. Tansiyon algılanırsa ve kontrol altında tutulursa, hipertansiyon önlenebilir ve başarıyla tedavi edilebilir. Düzenli olarak yapılan egzersiz ve sağlıklı bir diyetle, kan lipit profilleri değiştirilebilir ve kolestrol kontrol edilebilir. Sigara içmenin azaltılması kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır. Ancak en büyük zorluk, kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon, tanı konmamış diyabet ve zayıf kolesterol gibi gizli bir belaya ilişkin bilinç eksikliğidir."



Can, Türkiye'nin sigarayla mücadelede önemli ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, sağlığın iyileştirilmesi, sigaranın azaltılması ve aktivitenin arttırılması için hedeflenen müdahalelere ihtiyaç olduğunu, bunların da kardiyovasküler hastalıklar ve riskleri hakkında farkındalık oluşturduğunu kaydetti.



KALP SAĞLIĞI İÇİN 7 KURALA DİKKAT



Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay da kalp damar hastalıklarının dünyada ölümlerin en başta gelen sebeplerinden olduğunu ifade etti.



Amerikan Kalp Cemiyeti'nin herhangi bir kişinin basit ve ucuzca yapıp kalp damar hastalığı riskini ve kalp damar hastalıklarından ölme ihtimalini azaltacak yedi öneride bulunduğunu vurgulayan Olcay, bu önerilerden bir veya ikisiyle başlayıp tamamının uygulanmasının uzun ve üretken bir yaşam sürmeyi sağlanacağını söyledi.



Doç. Dr. Ayhan Olcay, kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken yedi kural hakkında bilgi vererek, "Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve inme için en büyük risk faktörüdür. Kan basıncı önerilen aralıkta kaldığı zaman kalp, damarlar ve böbrek üzerine düşen yük azalır böylece daha uzun yaşanır. Yüksek kolesterol da damarlarda plak oluşumuna ve sonrasında damarların tıkanarak kalp krizi ve inme geçirmeye neden olmaktadır. Kolesterol kontrol edildiğinde damarlara açık kalmak için yüksek şans verilmektedir." şeklinde konuştu.



Kan şekerini düşürmenin önemine değinen Olcay, şu bilgileri aktardı:

"Tüketilen besinlerin bir çoğu glukoza dönüşmekte ve vücut bunu enerji olarak kullanmakta. Uzun zaman yüksek kalan kan şekeri seviyeleri kalp, böbrek göz ve sinirlere zarar vermektedir. Hareketli bir hayat yaşamak kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en kıymetli hediyedir. Basitçe gün içerisinde ne kadar çok fiziksel aktivite yapılırsa o kadar uzun ve kaliteli bir hayat sürülür. Sağlıklı bir diyet, kalp damar hastalığına karşı en etkili silahtır. Kalp damar sağlığına faydalı bir diyetle beslenildiğinde ömür boyu iyi hissetme ve sağlıklı kalma şansı artmaktadır."



Olcay, kilo vermenin de kalp sağlığı açısından ciddi bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Vücuttan yağ ve lüzumsuz kilo kaybetmeye başlandığında kalp, akciğer, kan damarları ve iskelet sistemine düşen yük azaltılmakta. Bu sayede birey kendine, aktif yaşam, kan basıncında düşme ve daha iyi hissetme gibi hediyeler vermiş olacak. Ayrıca, sigara içenlerin kalp damar hastalığı geçirme riski yüksektir. Sağlık için yapılacak en iyi şey sigarayı bırakmaktır." ifadelerini kullandı.