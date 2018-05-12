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Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar

Hakkari, 12 Mayıs 18 : Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, arıların daha sağlıklı ortamda kaliteli bal üretmesi amacıyla söğüt dalından sepet örüyor.

Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar

Hakkari, 12 Mayıs 18 : Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, arıların daha sağlıklı ortamda kaliteli bal üretmesi amacıyla söğüt dalından sepet örüyor.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:51
Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar
Hakkari, 12 Mayıs 18 : Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, arıların daha sağlıklı ortamda kaliteli bal üretmesi amacıyla söğüt dalından sepet örüyor.

Narlı köyünde yaşayan Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, arıcılıkta modern kovanların kullanılmaya başlanmasına rağmen geleneksel yöntemlerden olan ve nadiren tercih edilen "sepet kovan" üretimi yapıyor.

Söğüt dallarından ördükleri sepetleri bir süre güneşte kuruttuktan sonra saman karıştırılan hayvan dışkısıyla sıvayan Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, bunları hem kendileri kullanıyor hem de 80-100 liradan talebe göre çevre ilçelere satıyor.

Reşit Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra köye yerleştiğini, arıcılık, hayvancılık, pirinç ve buğday işleriyle uğraştığını söyledi.

Yaklaşık 70 kovan arısı olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bahar aylarında Zap suyu kenarında söğüt ağacının dallarını topluyoruz. Bu dallar yaşken karakovan sepetleri olarak örüyoruz. Sepetleri ördükten sonra kül ve gübreyle sıvıyoruz. Külü, bal arılarına hastalık geçmesin diye kullanıyoruz. Sepetin dışını ateşle kızartıyoruz. Arılarımızı \'oğulluk\' sepete yerleştiriyoruz. Hakiki karakovan balı bu sepetlerden çıkıyor ve tadı değişik, el değmemiş oluyor."

Ayşe Korkmaz ise ev işlerinin yanı sıra arıcılık ve sepet üretimiyle uğraştığını belirterek, "Ev işlerimi bitirdiğim zaman eşime karakovan sepetini yapma konusunda yardımcı oluyorum. Sepetlerin bir bölümünü biz kullanıyoruz, ihtiyaç fazlasını da satıyoruz." dedi.

(AA/ID/SEL)
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