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Kalın: "stone İle Henüz Bir Görüşme Yok"

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:

Kalın: "stone İle Henüz Bir Görüşme Yok"

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:

22 Kasım 2018 Perşembe 13:50
Kalın:

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: "(YÖNETMEN OLİVER STONE İLE GÖRÜŞME) ÖYLE BİR DÜŞÜNCE VAR, BİZE GELDİ, BAKIYORUZ, DEĞERLENDİRİYORUZ. HENÜZ BİR GÖRÜŞME YOK, OLMADI DAHA"

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD\'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı konu alacak belgeselle ilgili görüşeceğine ilişkin, "Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha." dedi.

Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi\'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal Forumu\'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Erdoğan\'ı konu alacak bir belgesel yapacağına yönelik medyada yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Kalın, "Bir müddettir böyle bir şey dolanıyor, biz bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Stone\'la bir görüşme olup olmayacağına ilişkin ise "Görüşme yok. Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha. Ama daha detaylarını tam konuşmadık. Nedir, ne değildir konuşacağız, göreceğiz. Daha önce Sayın Putin\'e yaptığı seriyi biliyorum. Birkaç tane daha belgeseli vardı. Bakıyoruz, daha somut bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'la yerel seçimlere dair bir görüşmesinin olup olmayacağına yönelik soruya da Kalın, "Olabilir." karşılığını verdi.

İbrahim Kalın, Arjantin\'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi\'ne Veliaht Prens Muhammed bin Selman\'ın geleceği hatırlatılarak, "Prens\'in, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir teması olabilir mi? Size bir şey geldi mi?" sorusunu, "Bakıyoruz programa, olabilir." diyerek cevapladı.

(AA/ID/ÖK)
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