Kalın: “Uluslararası toplum mevcut koşullarda Kıbrıslı Türklerin yanında yer almalı”

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit yakınları, gaziler ve Kıbrıs Türkü'nün mevcudiyetine kasteden bir soykırım teşebbüsüne engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta her zaman adil, kalıcı ve eşitliğe dayalı bir düzenin kurulmasından yana olduğunu ifade eden Kalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözümsüzlüğü çözüm sayan yaklaşımları bir kenara bırakarak, meselenin ciddiyetle ve samimi biçimde ele alınması için büyük çabalar sarf ettiğini vurguladı.

Aynı şekilde Kıbrıs Türklerinin 2004 referandumu ve takip eden süreçlerde barışçıl çözüm için çok sayıda adım attığını ve birçok fedakarlıkta bulunduğunu aktaran Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun bu içten yaklaşımına karşılık adanın asli unsuru olan Kıbrıslı Türkleri bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirmek isteyen kesimler olduğu açıktır. Son olarak Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz bırakılmasıyla bu yaklaşım yeniden ortaya çıkmıştır. Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır. Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır."