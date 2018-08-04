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Kalın'dan Newsweek'e tepki...

Kalın'dan Newsweek'e tepki...

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:18
Kalın'dan Newsweek'e tepki...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 16:27
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