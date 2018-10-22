banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
222.796
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3519
EURO
6.5153
Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı!
ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
MUTFAKTAN YİYECEK ÇALDI, TUTUKLANDI
10 bin TL’ye serbest
10 BİN TL'YE SERBEST
banner282

Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler." dedi.

Münbiç'e yönelik gelişmeleri değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Münbiç civarında yakın bir zaman içerisinde müşterek devriye faaliyetleri başlayacak."

AF KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusundaki açıklamalarına ilişkin, Kalın, "Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır." değerledirmesinde bulundu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU

Kalın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle." diye konuştu.

DANIŞTAYIN ÖĞRENCİ ANDI KARARI

Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar."

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Kalın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, şöyle konuştu:

"Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır. Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak."

Kalın, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek." diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın, "Beklentimiz, en kısa sürede kaldırılması. Bu ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır." dedi.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP'nin İş Bankası hisselerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu ve pratiği açısından uygun olmadığı şeklinde."

Son Güncelleme: 22.10.2018 21:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar: “Kıbrıs’ta oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz”
Akar: “Kıbrıs’ta oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz”
Suudi şüphelilerden biri Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle konsolosluktan çıkarken görüntülendi
Suudi şüphelilerden biri Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle konsolosluktan çıkarken görüntülendi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna Ait Araç, Bir Otoparkta Bulundu
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna Ait Araç, Bir Otoparkta Bulundu
Yüzümüzdeki kırışıklıkların yüzde 80 sebebi güneş
Yüzümüzdeki kırışıklıkların yüzde 80 sebebi güneş
Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Anne sütü alan bebekte lösemi riski yüzde 20 azalıyor
Anne sütü alan bebekte lösemi riski yüzde 20 azalıyor
Ab Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan
Ab Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan "kaşıkçı" Açıklaması
Erdoğan: “Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir”
Erdoğan: “Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim