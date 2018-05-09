Kalın: “Bu karar bölgede istikrarsızlığı körükleyecek“

TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağı açıklaması ve bu kapsamda İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik önlemlerin söz konusu olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, kararın bölgede ,istikrarsızlığı körükleyeceğini vurguladı.

Kalın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran, bizim önemli bir komşumuzdur, önemli bir ticaret ortağımızdır, çok önemli enerji anlaşmalarımız, ithalat, ihracat anlaşmalarımız, sınır ticaretimiz var. Bir çok alanda yürüttüğümüz çok önemli siyasi, ekonomik ilişkiler var. Daha önce de İran'a yönelik bu tür yaptırımlar uygulandı. Bundan İran halkı, bölge ülkeleri zarar gördü. Biz, bu tür çatışmacı yaklaşımlardan ziyade daha angaje edici, kucaklayıcı yaklaşımın isabetli olacağı kanaatindeyiz. İran ile ilişkilerimizi bu çerçevede yürüttük. Bu İran ile her konuda anlaştığımız manasına gelmiyor. Suriye konusunda, Irak konusunda anlaştığımız anlaşamadığımız yerler var. Ama terörle mücadeledir, ticarettir, sınır güvenliğidir, bu tür konularda da yürüttüğümüz ortak projeler var. Dolayısıyla yeni yaptırım rejiminin detaylarını bir görmemiz lazım. Ne kapsamda yapacaklar, hangi ülkeleri ya da ticari şirketleri buna dahil edecekler, hangi ticaret kalemleri bunun içinde olacak. 2015 öncesi rejimin aynısı mı uygulanacak o revize mi edilecek. Bunların somut çıktılarını bir görelim. Ama prensip olarak bu kararın bölgede istikrarsızlığı körükleyeceği yeni çatışmalara yol açacağına dair bizim ciddi endişelerimiz var."

