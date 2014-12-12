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Kalın Bağırsaktan Vajina Yaptılar

ISPARTA’da doğuştan vajinası olmayan 24 yaşındaki hastaya, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kalın bağırsağından vajina yapıldı.

Kalın Bağırsaktan Vajina Yaptılar

ISPARTA’da doğuştan vajinası olmayan 24 yaşındaki hastaya, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kalın bağırsağından vajina yapıldı.

12 Aralık 2014 Cuma 13:33
Kalın Bağırsaktan Vajina Yaptılar
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SDÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Güney ile Jinekolojik Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu, yaklaşık 2 hafta önce, doğuştan adet görmeyen, vajinası ve rahmi bulunmayan evli hastanın kalın bağırsağından 10 santimetrelik bir parça alarak, fonksiyonel vajina ameliyatını gerçekleştirdi.


Prof. Dr. Mehmet Güney, ameliyatın bir vajina oluşturma operasyonu olduğunu belirterek, "Hastamız genç ve evli bir kadın. Doğuştan adet görmeme ve vajina olmaması şikayetiyle başvurdu. Laporoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) ile karın boşluğuna 10 milimetrelik bir delik ve 5 milimetrelik ikinci delik açarak, hastanın kendi kalın bağırsağından vajina dokusu oluşturduk. Hastamızı ameliyattan sonra ikinci gün evine gönderdik. Şu an fonksiyonel bir vajinal dokuya sahip. Türkiye’de ilk kez yapılan bir ameliyat. Dünyada da sayılı oranda yapılıyor" diye konuştu.

HİÇBİR ŞİKAYETİ BULUNMUYOR

Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde fonksiyonel vajina dokusuna sahip olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Güney, "Hastamızın hiç bir şikayeti bulunmamaktadır. Sosyal ve evlilik hayatına devam etmektedir" dedi. Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu ise bu ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyada sayılı merkezde ve az oranda yapılıyor. Eskiden beri cilt veya ince bağırsak kullanılarak yapılan klasik ameliyat tipleri var. Bunlarda yapılan hazne bir süre sonra fonksiyonlarını yitiriyor. Darlıklar ve hastalarda Ağrı meydana geliyor. Kullandığımız yöntem bu açıdan avantajlıdır" diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 12.12.2014 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kalın Bağırsaktan Vajina Yaptılar
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