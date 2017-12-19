Kahramanmaraş'ta Apple'ın açığını bulan lise öğrencisi İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Süha Erler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın Siri uygulamasının açığını bulması ve ardından internet tarayıcısı 'Safari' uygulamasındaki güvenlik açığı nedeniyle Apple'ın onur listesine girdi. Apple 'Safari' güncellemesinin ardından kendisini onur listeye ekleneceğini belirten Yılmaz, "Apple'ın onur listesine giren ilk Türk olma özelliğine sahip olacak.

İHA'nın haberine göre, yaptığı çalışmalarının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, makamında Yiğit Can Yılmaz'ı kabul ederek başarılarının devamını diledi ve teşekkür ederek hediye verdi. Akkurt, "Bugün itibariyle çok küçükte olsa bir çiçeğin açmış olmanın mutluluğunu görmüş oluyorum ben. Dünya devi olarak bilinen Apple'ın, kendi programının bir açığını bularak onun açığının kapatılması konusunda kendi sitesinde iletişimi ile birlikte kullanımının alt yapısını geliştirme ve bu alt yapının insan üzerindeki kullanım alanlarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan bu öğrencimizi ailesini ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, yaptığı çalışmalarının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, makamında Yiğit Can Yılmaz'ı kabul ederek başarılarının devamını diledi ve teşekkür ederek hediye verdi. Akkurt, "Bugün itibariyle çok küçükte olsa bir çiçeğin açmış olmanın mutluluğunu görmüş oluyorum ben. Dünya devi olarak bilinen Apple'ın, kendi programının bir açığını bularak onun açığının kapatılması konusunda kendi sitesinde iletişimi ile birlikte kullanımının alt yapısını geliştirme ve bu alt yapının insan üzerindeki kullanım alanlarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan bu öğrencimizi ailesini ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"GÜNCELLEME YAPILIRSA ONUR LİSTESİNE GİREN İLK TÜRK OLACAĞIM"

Apple'ın iki güvenlik açığını bulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, "Apple 'Safari' uygulamasına güncelleme yaparsa, onur listesine giren ilk Türk'te ben olacağım" dedi. Yılmaz, "Safari üzerindeki gerekli kodları, Apple'ın çıkartmış olduğu güvenlikle ilgili bir takım politikaları inceledikten sonra şöyle bir şey fark ettim. Örneğin bir internet sitesini ziyaret ettiniz, ben de bu internet sitesini klonladım ve kendi internet siteme koydum. Burada adres çubuğunu değiştirebiliyordum ve birçok dolandırıcılığa neden olabiliyordum. Bu durumu Apple'ın güvenlik ekibine ilettim. Güvenlik ekibi bana veri girişini yapabilirsem kabul edeceklerini söylediler. Bir ay gibi sürede veri girişini yaparak bu açığı tetiklemeyi başardım. Ardından güvenlik ekibi bunu bir güvenlik sorunu olarak kabul etti. Ve bunun bir güvenlik politikası eksikliği olduğunu beni de onur listesine ekleyeceklerini söylediler ve şu an Apple'ın o güncellemeyi yapmasını bekliyorum. Apple güncellemeyi yaparsa onur listesine giren ilk Türk'te ben olacağım" dedi.