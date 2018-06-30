banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak
SİGARA HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Kadlava Sofralarda...

BAKLAVA İLE KADAYIFI BULUŞTURDUĞU LEZZETİ TESCİL ETTİ

Kadlava Sofralarda...

BAKLAVA İLE KADAYIFI BULUŞTURDUĞU LEZZETİ TESCİL ETTİ

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:16
Kadlava Sofralarda...

BAKLAVA İLE KADAYIFI BULUŞTURDUĞU LEZZETİ TESCİL ETTİ

 Şanlıurfa'da bir tatlı imalatçısının baklava ile kadayıfın karışımından elde ettiği ve "Kadlava" adıyla tescil edilen tatlıya müşteriler rağbet gösteriyor.

Lezzetli yemekleri ve zengin yöresel mutfak kültürünün hakim olduğu kentte, sofraların vazgeçilmezleri arasında, çeşit çeşit tatlılar da ön plana çıkıyor.

Şanlıurfalı tatlı imalatçısı Sadık Badıllı, sıcak havanın tatlı satışlarını olumsuz etkilemesi üzerine yeni arayışlarına girdi.

Badıllı, baklavanın üst ve kadayıfın alt kısmını birleştirdiği, müşteriler tarafından kısa sürede sevilen tatlıyı Türk Patent ve Marka Kurumuna "Kadlava" adıyla tescil ettirdi.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki iş yerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulan lezzet, kısa sürede ilgi görmeye başladı.

Ürünün kilogramı da baklava ile tatlının ortalama fiyatı olan 35 liradan satılıyor.

"İKİ LEZZETİ BİR ARADA TATMA KEYFİ"

İmalatçı Sadık Badıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldan bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Şanlıurfa'ya yeni bir lezzet kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Badıllı, yeniliklere açık olan bölge insanının kısa sürede ortaya konulan lezzeti beğendiğini anlattı.

Tatlı kültürünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sofralarda ayrı bir yeri bulunduğunu ifade eden Badıllı, şunları kaydetti:

"Ürün özellikle yazın favori tatlıları arasında. Her ikisi de 7 harften oluşan baklava ile kadayıfın hem adını hem de yapılışını birleştirerek bu lezzeti ortaya çıkardık. Baklavada asıl olan yufka diğerinde ise ana öge tel kadayıf. Özellikle yaz aylarında tatlı insanlar üzerinde rehavete neden oluyor. Baklavada özellikle bir şire ağırlığı söz konusu olduğundan tüketimi kolay olmuyor. Kadayıf ise sıcak tüketilmesi gerektiğinden yine yaz aylarında pek tercih edilmiyor. Ben de 30 yıllık iş tecrübeme dayanarak daha hafif ve değişik bir tatlı yapmaya karar verdim. Kadayıf ve baklavayı bir araya getirerek ortaya çıkardığımız kadlava yoğun ilgi görüyor."

 


banner288
Son Güncelleme: 30.06.2018 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...
Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!
Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim