Kadın Yelkencilerden

Muğla, 19 Mayıs 18 (T.AK): Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 4 kadın yelkenci, 44 gün sürmesi planlanan "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı.



Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için deniz turuna çıkmaya karar verdi.



"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina\'dan uğurlanan ekip, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıktı.



Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola verecek ekip, Girne\'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açacak.







Dönüş yolcuğu, 1 Temmuz\'da Bodrum Marina\'da tamamlanacak.Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açacaklarını söyledi.(AA/RU/FEZ)