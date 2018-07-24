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Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...

Adnan Oktar’ın evinde yaşayan kadınların yataklarının altında bulunan paraları kaçış için sakladıkları anlaşıldı.

Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...

Adnan Oktar’ın evinde yaşayan kadınların yataklarının altında bulunan paraları kaçış için sakladıkları anlaşıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:35
Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan kadınların yataklarının altında bulunan yüksek miktardaki paraların kaçış parası olduğu ortaya çıktı. Bu paraların Oktar tarafından kadınlara verildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre;  Adnan Oktar yakalandığında çantasında 40 bin lira ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Polis baskınında grubun önemli isimleri ve ‘kedicikler’in yataklarının altında da 20 ile 40 bin lira arası değişen para desteleri bulundu. İddiaya göre bu paralar Adnan Oktar tarafından verilmişti. Operasyon sırasında  Sarıyer’de yakalanan Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer’in çantasından da 40 bin lira ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda ele geçirilen toplam Türk lirası ve dövizin değeri 1.5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda Oktar’ın polis baskını durumunda para dolu bir çantayı her zaman yanında bulundurduğu ortaya çıktı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkındaki davanın zaman aşımından ortadan kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından Oktar’ın bu paraları kaçış parası diye yanında bulunanlara dağıttığı öğrenildi.

OKTAR’IN YAKIN KORUMASI DA YAKALANDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı olan firari yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara’da yakalandı. Oktar’ın silahlı yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranıyordu. Özyaşar sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Özyaşar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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