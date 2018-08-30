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Josef de Souza’dan sert tepki: ‘Yalana bak’

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, Türk medyasında kendisi hakkında çıkan bir habere sert tepki gösterdi

Josef de Souza’dan sert tepki: ‘Yalana bak’

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, Türk medyasında kendisi hakkında çıkan bir habere sert tepki gösterdi

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:20
Josef de Souza’dan sert tepki: ‘Yalana bak’

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, Türk medyasında kendisi hakkında çıkan bir habere sert tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Josef de Souza, hakkında çıkan bir haberle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Medyada yer alan bir haberde, Josef de Souza’nın Brezilya basınına yaptığı açıklamada “Alex de Souza’ya yapılan bana da yapıldı. Bana ‘Seni satmayacağız dediler ama bir gün sonra ayrılman iki taraf için de iyi olacak” dediği iddia edildi.

İlgili haberin ekran görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan tecrübeli futbolcu, “Yalana bak!” yazarak haberin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

2015 yılında Sao Paulo’dan 8 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımına 12 milyon Euro bedelle satıldı.

İşte Josef de Souza’nın yaptığı o paylaşım;

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