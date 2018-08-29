banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 17'si yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 17'si yakalandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:20
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 17'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen ve 14 astsubay ile 9 örgüt sorumlusu hakkında, 12 ilde Ankara merkezli gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerle ilgili idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslardan 2'sinin aktif görevde olduğu bildirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim