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29 Nisan 2017 Cumartesi 15:07

İzmit Körfezi'nde Lpg Tankeri Flikasında Yangın

Türkiye’de, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerininin flikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmit Körfezi'nde Lpg Tankeri Flikasında Yangın
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Kocaeli, 29 Nisan 17 (.): Türkiye’de, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerininin flikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, yangın LPG tankerinin bir bölümüne sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu LPG tankında yangın çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Korkan 2-3 personel denize atladı. Arkadaşlarımız tarafından alındı onlar. Herhangi bir can kaybı yok. Bir kayıp yok. İçeriden de müdahale ediliyor. Dışarıdan da her türlü müdahale yapılıyor. Şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı."

(AA/NTV/HA)

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