İZMİR VALİSİ AYYILDIZ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, basına yaptığı açıklamada ölü ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini söyledi.

İZMİR



VALİ Sİ AYYILDIZ SALDIRI YLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, basına yaptığı açıklamada ölü ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini söyledi.

Ayyıldız şunları kaydetti: “Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuş olsa bu tehlikeyi bertaraf etti.

Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı.”