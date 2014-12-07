İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş: “Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin De Ekonomik İşbirliği Öne Çıkıyor”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Atina'da gerçekleştirilen "Türk - Yunan İş Forumu"nda ekonomik mesajların öne çıkmasının Ege'nin iki yakası için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kıbrıs sorununun çözümü için de ekonomik işbirliğinin öne çıktığını ifade eden Ekrem Demirtaş, açıklamasında Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ı İzmir'e davet ettiğini de kaydetti.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, 5-6 Aralık tarihlerinde Atina'de gerçekleştirilen forma katıldığını belirtti.

Forumda, iki ülke Başbakanının ekonomiye vurgu yaptığına dikkat çeken ve iki ülke başbakanının da kendilerinin önemle üzerinde durdukları "Ege'de ekonominin ön plana çıkması" yönünde görüşler aktardığını bildiren Demirtaş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İki başbakan da bizim yıllardır söylediğimiz gibi Ege'de ekonominin ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Verilen mesajlar Ege Denizi'nin iki kıyısı içinde büyük önem taşıyor. Sayın Başbakanımız iki ülke ekonomisinin tamamlayıcı ekonomi olduğu, Ege'de denizde, havada, karada havada ulaşım için işbirlikleri yapılması gerektiğini, enerjide beraber çalışılması ve ekonomik işbirliklerinin arttırılması gerektiğini, görüş ayrılıklarının olabileceğini müzakerelere devam edilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Samaras da 'Sorunları bırakıp işbirliğine devam edelim. Sorun çıktığı anda bir parantez açalım, sonra parantezi kapatıp işbirliğine devam edelim' dedi. Bunlar çok önemli mesajlar. Ege'de artık öncelik ekonomi olacak" açıklamasında bulundu.