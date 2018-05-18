İzmir Medya Platformu İKÇÜ Rektörü Saffet Köse ile buluştu
Medya Platformu buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen buluşmaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ve Başkan yardımcısı Bilal Saygılı da katıldı.
4 yılı aşkın süredir Medya Platformu buluşmaları adı ile İzmir, bölge ve ülkemizin siyasileri, belediye başkanları, kanaat önderleri, iş dünyası temsilcileri, Eğitim camiası ve STK'lar ile bir araya gelen İzmir Medya Platformu İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile buluştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ında katıldığı buluşmada İzmir Medya Platformu üyeleri sektöre ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatı bulurken, Vali Erol Ayyıldız'da basının önemini dile getirdi. İKÇ Rektörü Prof Dr. Saffet Köse'de İzmir Medya Platformu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açtıkları medya Merkezi hakkında bilgiler verdi.
Rektör Köse, “İKÇÜ Medya Merkezi’nin basın ahlak ilkelerini içselleştirmiş, dürüstlüğü ilke edinmiş gençler yetiştireceğine canı gönülden inanıyorum. Medya Merkezimizde İzmir Medya Platformu üyelerinin de katkılarını bekliyoruz" diye konuştu. İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, bugüne kadar 60'a yakın konukla bir araya geldiklerini belirterek, Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Saffet Köse'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaplan, İzmir Medya Platformu olarak İzmir'de var olan üniversiteler ile daha yakın işbirliği içinde olmak ve katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
HABER METİN DURMAZ