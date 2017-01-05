İzmir'deki Patlama Anı Güvenlik Kamerasında



İzmir Bayraklı'daki adliye binasının kapısı önünde meydana gelen bombalı araç saldırısının görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdıTürkiye, akşam saatlerine doğru İzmir'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı.İzmir Adliyesi'ne hakim ve savcıların giriş yaptığı kapı tarafında önce bomba yüklü araç patlatıldı. Daha sonra silahlı iki terörist uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilirken polis üçüncü terörist kaçtı. Terörist her yerde aranıyor.