İzmir'deki Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

İzmir Bayraklı'daki adliye binasının kapısı önünde meydana gelen bombalı araç saldırısının görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı
Türkiye, akşam saatlerine doğru İzmir'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı.
İzmir Adliyesi'ne hakim ve savcıların giriş yaptığı kapı tarafında önce bomba yüklü araç patlatıldı. Daha sonra silahlı iki terörist uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.
Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilirken polis üçüncü terörist kaçtı. Terörist her yerde aranıyor.
İşte saniye saniye İzmir'deki patlama anı