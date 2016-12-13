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13 Aralık 2016 Salı 12:49

İzmir'deki "BYLOCK" Davası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'deki 'BYLOCK' Davası
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FETÖ'NÜN ŞİFRELİ İLETİŞİM PROGRAMI "BYLOCK" KULLANICILARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAKLARINDA DAVA AÇILAN TUTUKLU 2 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) bağlanan sanıklar Fatih S. ve Okan M. ile avukatlar hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından iddianamenin özetini okuyan mahkeme heyeti, yasal haklarını hatırlattığı sanıkların savunmasını aldı.

Sanık Faruk S. savunmasında, kendisine isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, kapatılan derneklere üyeliğinin de yasal olduğunu belirtti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve telefonuna indirmediğini iddia eden Faruk S, Bank Asya'da hesabının olduğunu ancak o dönemlerde bu bankanın devletin izniyle kurulan ve faaliyetlerini yürüten bir banka olduğunu ifade etti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığını belirten tutuklu sanık, Kıbrıs'a gitmek için bilet satın almadığını ve herhangi bir rezervasyon yaptırmadığını, yurt dışına kaçma düşüncesi olmadığından serbestçe hareket ettiğini dile getirdi.

Sanık Okan M. ise KKTC vatandaşı olduğunu ve daha önce kapatılan bir yükseköğrenim yurdunda memur olarak çalıştığını bildirdi.

Bayram tatilini geçirmek için ailesinin yaşadığı KKTC'ye gitmek istediği sırada havalimanında polislerce gözaltına alındığına değinen Okan M, ByLock kullanmadığını, bu programı da telefonuna yüklemediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 Eylül'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda KKTC'ye gitmeye çalışan Fatih S. ile Okan M'yi gözaltına alınmış, şüphelilerin ByLock kullandıkları tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, tutuklu sanıklar Fatih S. ve Okan M. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ByLock ile ilgili detaylara yer verilen iddianamede, örgüt adına faaliyetler yürüttükleri ileri sürülen sanıkların, şifreli programı yoğun şekilde kullandıkları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün kapatılan dernek ile eğitim kurumlarında çalışma içerisinde oldukları bilgilerine yer verilmişti.

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BYLOC Davası
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