İzmir'de orman yangını

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına onlarca ekiple birlikte 2 helikopter, 10 arazözle ve müdahale ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Buca Gölet tesisleri yakınındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 22 arazöz ile müdahale ediliyor.



Henüz kontrol altına alınamayın yangın nedeniyle bölgeye çevre illerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



Şiddetli rüzgarın müdahale çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.