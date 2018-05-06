Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:51
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde 3 grubun örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Türkiye genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan örgüt mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri ve 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerinde saklandıklarını belirlendi.

Milli  İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbaratTerörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve Karadeniz eski il imamları ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

- Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıltıldığı iddiası

Evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi. Evlerde bulunan dokümanlarda, polis ekiplerince yapılacak operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödendiği öne sürüldü.

- Sözde İzmir il imamı adına imzalanmış kitap

Sözde İzmir il imamının evinde yapılan aramada ise gizlenmiş örgüt ele başı Fetullah Gülen tarafından il imamı adına imzalanmış kitap da ele geçirildi.

- Çocukların eğitildiği öne sürüldü

Operasyon düzenlenen adreslerden bir apartmandaki kişilerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ailelerinden kopartılan çocuklara terör örgütün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği ileri sürüldü.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt liderinin videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu, gelecekte örgüt adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçmeleri konusunda yönlendirildikleri belirlendi. Bu evlerden kaçmak isteyen çocukların cezalandırıldığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
IzmirFETÖBaskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça mesaj
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça mesaj
Bu Yaz 'Meteorolojik Afetli' Geçecek“
Bu Yaz 'Meteorolojik Afetli' Geçecek“
Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi
Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi
Bursa'da cinayet eşini öldürdü!
Bursa'da cinayet eşini öldürdü!
Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu!
Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu!
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...
Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim