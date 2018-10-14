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İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

14 Ekim 2018 Pazar 13:16
İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3'ü ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 13 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Öte yandan kamyon sürücüsünün ehliyetinin B sınıfı olduğu, kamyon kullanmak için gereken ehliyete sahip olmadığı öğrenildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN İLK İFADESİ

Kazada yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın (35) kamyonun sürücüsü olduğu belirlendi.

Yılmaz tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ilk ifadesinde düzensiz göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden aldığını ifade etti.

İzmir'e yaklaştığında karşısına beyaz bir otomobilin çıktığını ileri süren Yılmaz, "Frene bastım, fren boşalınca duramadım. Manevra yaptım, dereye devrildik." ifadelerini kullandı.

"BENİM TELEFONUMDAN BİRKAÇ YERİ ARADI"

Kaza sonrası yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." diye konuştu.

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." ifadesini kullandı.

KAZA YAPAN KAMYON KALDIRILDI

Bu arada kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerindeki cesetler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza yerinden vinç yardımıyla çıkartılan kamyon, çekiciye yüklendi. Kaza alanında çok sayıda bavul, çanta, can simidi, can yeleği olduğu görüldü.

Karayolları ekipleri de kazanın meydana geldiği alandaki korkuluklarda onarım çalışması yaptı.

Bu sırada kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Son Güncelleme: 14.10.2018 16:44
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