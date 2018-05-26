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İyotlu Tuz Zeka Geriliğini Önlüyor...

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.

İyotlu Tuz Zeka Geriliğini Önlüyor...

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:03
İyotlu Tuz Zeka Geriliğini Önlüyor...


 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de orta derece iyot eksikliği görüldüğünü belirterek, bunun en önemli nedeninin yeterince iyot alınmaması olduğunu söyledi.
İyot eksikliğine karşı halen dünyada önerilen en etkili yöntemin 'sofra tuzlarının iyotlanması' olduğunu dile getiren Gönen, "Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanmasıyla problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür ancak kırsalda problem devam etmektedir." dedi.
Hormon sisteminin önemli parçalarından tiroit hormonunun üretimi için de iyotun gerekli bir element olduğuna dikkati çeken Gönen, yeterli iyot almanın normal büyüme ve gelişme için de gerekli olduğunu ifade etti.

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İyot eksikliğinin tiroit hastalıklarına sebep olabileceğini anlatan Gönen, "İyot eksikliği fetusta düşük, ölü doğum, konjenital anomaliler, artmış bebek ölüm hızı, çocukta mental ve fiziksel gelişme geriliği, erişkinde guatr, hipotiroidi ve mental fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir." uyarısında bulundu.
Gönen, yeterli iyot alımı açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin orta derece iyot eksikliği ve guatr bölgesi olduğunu belirterek, özellikle kırsal bölgelerde iyot eksikliği sorununun devam ettiğini bildirdi.
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği olarak, rafine edilmiş iyotlu sofra tuzu tüketimini önerdiklerini dile getiren Gönen, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen "kaya tuzu" gibi tuzların kullanılmaması gerektiğini söyledi.
İyot eksikliğinin zeka üzerinde de önemli etkileri olabileceğini vurgulayan Gönen, "Dünya'da önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir." dedi.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:11
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