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İyi Parti Milletvekilleri Ortak İmzayla Akşener’i Aday Gösterecek

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener\'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan Çıray, geçen hafta sonunda Afyonkarahisar\'da İYİ...

İyi Parti Milletvekilleri Ortak İmzayla Akşener’i Aday Gösterecek

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener\'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan Çıray, geçen hafta sonunda Afyonkarahisar\'da İYİ...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
İyi Parti Milletvekilleri Ortak İmzayla Akşener’i Aday Gösterecek

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener\'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan Çıray, geçen hafta sonunda Afyonkarahisar\'da İYİ Parti\'nin çalıştay kampının yapıldığını hatırlattı.

Çalıştayda partinin tabanı ile yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda karşılıklı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldığını belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Bu toplantının son gününde serbest tartışma ortamı içinde yönetime eleştiriler, takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen yani 7-8 ayda yeni bir siyasi partinin doğuşunu sağlamış ve yüzde 10 barajını aşmış bir parti olmamıza rağmen kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti\'yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı ve kendisine tüzüğün verdiği yetkiyle bu kararı aldı.

Doğrusu bu diğer liderler için Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Sayın Genel Başkan bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, kendi beyanlarıdır ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar, sade seçmeninden il başkanına, yöneticisine, başkanlık divanına, milletvekillerine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkan\'ın hepimizin ortak imzalarıyla ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir. "

Dünkü hadisenin ardından milletvekilleri dahil partililerin telefonlarının susmadığını ve Genel Başkan Meral Akşener\'in tekrar Genel Başkan olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü bir baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştıklarını aktaran Çıray, "Bu bizim ortak kararımızdır. Buraya gelmeden önce Başkanlık Divanımız tekrar bir toplantı yaparak Sayın Genel Başkan\'ın iradeleri doğrultusunda ağustos ayı içinde büyük kurultayı yapma kararını almıştır." dedi.

YÜZDE 100 MUTABAKATLA BU KARAR ALINDI

Toplantıya katılmayan milletvekilleriyle de telefonla temas kurularak sonucun belirlendiğini kaydeden Çıray, "Yüzde 100 mutabakatla bu karar alınmıştır. Aldığımız bu karar ve yaptığımız toplantıdaki kurultay çalışmalarını bu akşam Grup Başkanvekilimiz Lütfü Türkkan, Genel Başkanımıza bilgi olarak götürecektir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in olağanüstü kurultay kararı alıp, genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından yaptığı "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler." yönündeki açıklaması hatırlatılınca Çıray, "Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar." ifadesini kullandı.

MHP\'ye kurumsal olarak saygı duyduklarını söyleyen Çıray, "Ancak onu yönetenlere, ölüm gösterilip sıtmaya razı edilmişlerdir." dedi.

(AA/FG)
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