İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener Seçildi



Ankara, 12 Ağustos 18 (.): İYİ Parti\'nin 2. Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.



Kurultayda tek aday olarak konuşan Akşener, "Veda niyetine \'Ben sizi çok sevdim be.\' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz, \'Biz de seni çok sevdik be.\' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. \'Gel\' dediniz, geldim." diye konuştu.



Akşener, partisinin ATO Congresium\'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultayı\'nda, İYİ Parti\'nin, sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisi olduğunu belirterek, "Bugün buradayız. Milletin meclisindeki sayımız belli. Ama yarın, evet yarın mutlaka, iktidarda olacağız." ifadesini kullandı.



Meral Akşener, ekonominin tepetaklak, hukukun yerle bir ve dış politikanın fiyasko olduğunu, anayasanın askıya alındığı bir süreçten geçildiğini savundu.



Akşener, "Anlaşılıyor ki Tayyip Bey\'in gönlündeki sistem, komünist idarelerin politbüro sistemidir. OHAL, olağan hal oldu. Valiler, AK Parti il başkanı olarak görevlendirildi. Galiba, \'Milletin Adamı\'nın içine, bir Führer kaçtı. Millete sürekli dört parmağını sallayan Tayyip Bey, artık beşinci parmağını da açmıştır. Dili, \'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken, ruhu \'Tek adam\' diyor." sözlerine yer verdi.



Kurultay’daki seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888\'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.



(AA/FG)

