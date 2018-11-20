İyi Parti Genel Başkan Akşener, Doğu Akdeniz\'deki Doğalgaz Ve Petrol Rezervleri Üzerinden Kıbrıs\'ta Yeni Tezgahlar Hazırlandığını İddia Etti

TBMM, 20 Kasım 18 (.): İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “emperyalistler ve içerdeki işbirlikçileri” tarafından Kıbrıs’ta doğal gazlar üzerinden yeni tezgahlar hazırlandığını söyledi.



Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz\'de yeni bir oyunun tezgahlandığını savundu.



Akşener, "Bugünlerde, Doğu Akdeniz\'deki doğal gaz ve petrol rezervleri üzerinden Kıbrıs\'ta yeni tezgahlara niyetlenen emperyalistlere ve içerdeki iş birlikçilerine sesleniyorum; gerekirse Ayşe yeniden tatile çıkacak; Kıbrıs Türk\'tür, Türk kalacak." diye konuştu.



(AA/ID/GÜL)

