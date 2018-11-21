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İyi Parti Chp\'nin Getirdiği İş Birliği Önerisini Olumlu Karşıladı

Ankara, 21 Kasım 18 : İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçimlere yönelik CHP\'nin partilerine getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek,

İyi Parti Chp\'nin Getirdiği İş Birliği Önerisini Olumlu Karşıladı

Ankara, 21 Kasım 18 : İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçimlere yönelik CHP\'nin partilerine getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek,

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
İyi Parti Chp\'nin Getirdiği İş Birliği Önerisini Olumlu Karşıladı
Ankara, 21 Kasım 18 : İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçimlere yönelik CHP\'nin partilerine getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu iş birliğinin seçmen bazında da sandık bazında da olumlu sonuçlanmasını arzu ediyoruz." dedi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, İYİ Parti\'nin halkın birçok problemini Meclis gündemine taşıdığını ve hükümetten bu problemlere çözüm getirmesini istediğini dile getirerek, "AKP, MHP, HDP\'nin oluşturduğu \'red ittifakı\' bu önergelerimizi oylarıyla reddetmektedir." iddiasında bulundu.
Son günlerde toplumun ayrışmasına yönelik birtakım ürkütücü oyunların sahneye konulmak istendiğini belirten Paçacı, şöyle devam etti:
"Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Bir taraftan \'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilahımdır\' denilirken, diğer taraftan kara çarşaflı provokatörlerce Atatürk heykeli baltayla yıkılmaya çalışılmaktadır. 10 Kasım\'da milyonlarca insan devletimizin kurucusu ulu önder Atatürk\'ü sevgi ve saygıyla anarken, diğer taraftan aynı gün Atatürk ve devletimize hakaret eden bir meczup, Diyanet İşleri Başkanı tarafından ziyaret edilmektedir."
 "İKİ SİYASİ PARTİYİ İLGİLENDİRİR"
Cihan Paçacı, açıklamasının ardından bir gazetecinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin "yerel seçim ittifakı" çerçevesinde görüşme kararına ilişkin bir soruyu şu şekilde yanıtladı: 
"Bunu siyasi açıdan değerlendirdiğimizde CHP ile İYİ Parti arasında yapılan görüş alışverişinin kendilerini tedirgin ettiği ve bu amaçla yeni bir iş birliği arayışının olduğu söylenebilir. Onun ötesinde yapacakları görüşmeler iki siyasi partiyi ilgilendirir. Konu bizim dışımızdadır."
 "ANLAŞABİLİRİZ, ANLAŞAMAYABİLİRİZ"
Yine CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı çerçevesinde bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:
"CHP ile İYİ Parti arasındaki teknik bazdaki görüşmeler devam etmektedir. Bugün Sayın Koray Aydın ile Sayın Bülent Tezcan tekrar bir araya gelecekler. Sanıyorum bundan sonraki günlerde de bu görüşmeler devam edecek. Biz İYİ Parti olarak CHP\'nin bize getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladık. Bu iş birliğinin seçmen bazında da sandık bazında da olumlu sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Tabii bu bir görüşme trafiğidir, anlaşabiliriz, anlaşamayabiliriz ama önemli olan bir iş birliği içerisinde iyi niyetle bu görüşmelerin yapılıp sonuçlandırılmasını sağlamaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Paçacı, "Demirtaş ile ilgili AİHM\'nin kararını Sayın Cumhurbaşkanı uygulamayacağını ifade etti. AİHM ve sözleşmesinin Türkiye tarafıdır, altına Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak imza atılmıştır. Alınan kararların uygulanacağı yönünde. Ancak yönetim, iktidar bunu uygulamadığı takdirde sanıyorum AİHM ve AB ülkeleri tarafından siyaseten bir baskı gelebilir. Onun ötesinde söylenecek bir şey yoktur." diye konuştu.
(AA/RÇ/HÖ)

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