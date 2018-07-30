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İyi Parti’de Ortak Aday Akşener!

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir." dedi.

İyi Parti’de Ortak Aday Akşener!

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir." dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43
İyi Parti’de Ortak Aday Akşener!


İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir." dedi.

Çıray, İYİ Parti Genel Merkezinde yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Aday gösterilecek kişiye, 'Sizi aday gösterelim mi? şeklinde sorulmayacağını belirten Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir. Sayın Akşener aynı zamanda şu an halen partinin genel başkanı. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultay süreciyle ilgili bilgiler verdik ve kurultaya hazırız." diye konuştu. Akşener'in adaylık teklifini kabul edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine Çıray, "Biz, beyanda bulunduk. Bu konuyu hiç tartışmadık. Memleket meselelerini, Türkiye'nin ekonomisinin geleceğini, dış politikasının geleceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.
Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultaya katılımına ilişkin bir soru üzerine ise Akşener'in davet edileceğini ve partinin ortak adayı olduğunu kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 21:07
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