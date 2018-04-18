İyi parti seçime hazır!

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması: Geliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmasının ardından Meral Akşener'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. 'Bahçeli ile görüşmelerinde erken seçim talebini değerlendirdiklerini duyuran Erdoğan, 'Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı' dedi.



Bu tarihte İYİ Parti'nin seçime giremeyeceği iddiaları sosyal medyada konuşulurken Genel Başkan Meral Akşener'den açıklama geldi.



"İYİ'LERİ İKTİDARA GETİRECEĞİZ"



Akşner Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Gözünaydın Türkiye. 15 yıldır hüküm süren korku ikliminden çıkmak için önüne bir fırsat geldi. Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun. Bugüne kadar yolumuzu kesmek için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Engelleri aşa aşa geldik. Bugünden sonra da, engelleri aşa aşa İYİ'leri iktidara getirecegiz. ' ifadelerini kullandı.





İşte Akşener'in o tweetleri:









