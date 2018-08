İyi Parti'de Akşener yeniden Genel Başkan seçildi

İyi Parti Genel Başkanlığı'na Meral Akşener yeniden seçildi.

İyi Parti’nin ATO Congresium'da devam eden kurultayında Genel Başkan seçimi tamamlandı.

Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.

Kurultayda, 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, aralarında milletvekillerinin de olduğu bazı delegelerin kabine girmeden oyunu kullandığı gözlendi.

Bu arada, seçim öncesi Akşener tarafından Divan Başkanlığı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sunulmuş ve yapılan oylamada "blok liste" kararı alınmıştı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun yarısı yenilendi

80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan GİK ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapıldı.

Partinin Başkanlık Divanı'nda yer alan Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Ahmet Ersagun Yücel GİK'deki yerini korudu.

Suikasta uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, emekli Hakim Osman Kaçmaz, eski Devlet Bakanlarından Mehmet Salim Ensarioğlu ve Mehmet Aslan listeye yeni giren isimler oldu.

TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ile Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İlahiyatçı Ayşe Sucu, eski milletvekilleri Celal Dağgez ve Ersönmez Yarbay liste dışı kaldı.

Partinin Genel İdare Kurulu'ndaki 20 kadın üye sayısı değişmezken, 9 yeni kadın üyede değişikliğe gidildi.

Genel İdare Kurulu listesinde yer alan 40 kişi şu isimlerden oluştu:

"Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Akalın, Yavuz Temizer, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Said Özcan, İbrahim Güzel, Hasan Seymen, Osman Kaçmaz, Osman Can Buğday, Berna Biçer, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, İsmet koçak, Murat Ünsal, Şengül Hablemitoğlu, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Süleyman Sırrı Özdolap, Abdullah İlker Sungur, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Cem Oba, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç, Faruk Köylüoğlu."

İyi Parti'nin 80 kişilik Genel İdare Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Saltuk Buğra Kavuncu, Ahmet Ersagun Yüksel, Durmuş Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Metin Ergun, Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Nuri Okutan, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Mehmet Akalın, Mustafa Cihan Paçacı, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Yener Yıldırım, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sinan Sözen, Said Özcan, İbrahim Güzel, Vedat Taylan Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçmaz, Meral Alemdar, Uğur Poyraz, Berna Biçer, Binnur Karadağlı, Bircan Akyıldız, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Ali Türkşen, Mehmet Tolga Akalın, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, Rıdvan Us, Reşat Erdoğan, Vedat Bayram, Ayhan Bölükbaşı, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Nihal Ağca, Havva Baş, Şengül Hablemitoğlu, Berat Yılmazer, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Burcu Akçaru, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Mehmet Okan Oğuz, Sinem Uludamar, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Özlük, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Elmas Gıragos, Cem Oba, Emine Küçükali, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç."

Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korurken, Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş yeni giren isimler oldu.

Öte yandan, daha önceden Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan Berna Biçer Genel İdare Kurulu listesine girdi.