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02 Ocak 2017 Pazartesi 11:54

İyi ki Doğdun Barış Manço !

Usta sanatçı Barış Manço'nun 74'üncü yaş gününde anılıyor. Babasının Kadıköy'de bulunan müzesini ziyaret eden Batıkan Manço, babasını anlattı.

İyi ki Doğdun Barış Manço !
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İyi ki Doğdun Barış Manço !

Usta sanatçı Barış Manço'nun 74'üncü yaş gününde anılıyor. Babasının Kadıköy'de bulunan müzesini ziyaret eden Batıkan Manço, babasını anlattı.  Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço’nun 74. yaş gününde küçük oğlu Batıkan Manço babasına olan özlemini dile getirdi. Barış Manço’nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberi ile hayatının altüst olduğunu, “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlattı.

"HİÇ TANIMAYANLAR ŞARKILARINI EZBERE SÖYLÜYOR"

Müzikle uğraşan Doğukan Manço’nun yanı sıra şimdilerde Kadıköy’de kendi kafesini işleten Batkıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak durduğu en küçük ferdi. 18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevginin hiç eksilmeden devam ettiğini bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak. Fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısımda Barış Manço’yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar ”dedi.

MÜZE GECE 00.00'A KADAR AÇIK

Sanatçının yaşadığı ev 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliği ile müzeye dönüştürüldü. Batıkan Manço vatandaşları müzeye davet ederek; “Müze 12’ye kadar açık oluyor tüm sevenleriyle birlikte biz de burada bulunuyoruz. Bizleri bu önemli günde yalnız bırakmamaları bizler için en güzel hediye ”dedi.

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Barış Manço74 YaşAnıldı
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