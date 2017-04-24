'İYİ ÇEKİN BEN DE ZAMANINDA ÇEKERDİM!'

KKTC’de 18 Nisan’da eşi Burcu Okumuş’u 6 bıçak darbesiyle öldüren ve ardından kendi yaralayan Özgür Okumuş taburcu edildi. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Okumuş, “Aldattığını düşündüğüm için yaptım” dedi.Katil zanlısı Özgür Okumuş eşi Burcu Okumuş’u 18 Nisan’da oturdukları pastane önünde beş bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra bıçağı kendisine saplayan Okumuş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Okumuş mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye getirilen Okumuş kapıda bekleyen gazetecilere, ‘İyi çekin. Bende zamanında çekerdim” ifadelerini kullandı.Mağusa Kaza Mahkemesi’nde davası başlayan Okumuş, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için kıskançlık krizine girdiğini söyleyerek kendini savundu. Okumuş, “Göğsüne, karnına ve dizine sapladım. Sonra kendimi öldürmeye çalıştım” dedi. Mahkeme zanlının suçu işlediğine dair yeterli ifadenin bulunduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ise 2 gün arayla işlenen kadın cinayetlerinin ardından, devletin giriş çıkışları kontrol edemediği için suç oranlarının arttığını ifade etti. Sendika, Kimlikle giriş uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini söyledi.Milliyet