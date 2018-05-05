İttifakın ismi belli oldu: Millet İttifakı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 4’lü ittifak yapma konusunda prensipte anlaştı.

Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüşürken, netleştirilen protokolün bugün liderlere sunulması bekleniyor. İttifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde ittifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.