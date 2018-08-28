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İtfaiye Faciayı Önledi!

Akhisar hashoca mahallesinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Faciayı Önledi!

Akhisar hashoca mahallesinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

28 Ağustos 2018 Salı 00:38
İtfaiye Faciayı Önledi!

Akhisar hashoca mahallesinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

 Edinilen bilgiye göre Akhisar Hashoca Mahallesi 132 sokak ta gece saat 23.20 de çıkan yangında  2 ev yanma dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

 Akhisar  Hashoca mahallesinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen  bir nedenle  Seyfettin .K ve Bülent B.´ye ait müstakil  evlerde yangın çıktığını görenlerin Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Amirliği Ekipleri sahıslar arayıp yardım istediği ve Ardından Akhisar İtfaiye amirliği ekipleri  kısa sürede Yangın Yerine   ulaşarak müdahalede bulundu.

  Söndürme çalışmasını kısa sürede tamlayan İtfaiye ekipleri diğer evlere Sıçramadan söndürdü.

 Söndürme sonrası  2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi,

  Yangında  ölüm ve yaralanma olmayışı sevindirirdi. Yangın ile igili inceleme yetkililerce başlatıldı.

HABER EMİN YAPAR/KIBRIS MANŞET

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